محمد بن زايد: الإمارات تواصل مسيرة الإنجازات بإصرار أكبر وطموحات لا حدود لها

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في اليوم الوطني الخمسين.. أن دولة الإمارات تعتز بما حققته خلال العقود الماضية، وتواصل مسيرة الإنجازات بإصرار أكبر وطموحات لا حدود لها.

وقال سموه، " في اليوم الوطني الخمسين.. نعتز بما حققناه خلال العقود الماضية، ونواصل مسيرة الإنجازات بإصرار أكبر وإرادة أقوى وطموحات لا حدود لها.. رحم الله المؤسسين وحفظ الإمارات وأدام عليها الخير والعز والأمان".

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