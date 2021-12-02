بث مباشر للاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: البيان

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نقدم لكم بثا مباشرا للاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الخمسين.

وسيقام الحفل الرسمي باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم 2 ديسمبر في حتا بدبي.

وسيتمكن الجمهور في جميع أنحاء دولة الإمارات من مشاهدة العرض مباشرةً في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً على الموقع الرسمي لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى جميع القنوات التلفزيونية المحلية.

وسيأخذ العرض المسرحي المذهل المشاهدين في رحلة عبر تاريخ الوطن. كما ستتاح العروض للجمهور بدءاً من 4 حتى 12 من ديسمبر من خلال شراء تذاكر محدودة على الموقع الإلكتروني: www.UAEnationalday.ae

وسيشهد الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة عرضاً مذهلاً يسلط الضوء على الروابط العميقة بين الناس والطبيعة والتكنولوجيا، وستأخذ التجربة المسرحية العائمة والتي ستقام في سد حتا في أحضان جبال الحجر المشاهدين في رحلة عبر تاريخ الأرض من الفترة التي سبقت الاتحاد إلى الخمسين عاماً التي تلتها.

كما سيسلط العرض الضوء من خلال السرد القصصي الإبداعي والفني على إنجازات الحاضر ويقدم لمحة فريدة عن المستقبل الواعد الذي ينتظر كل من يعتبر الإمارات وطناً له.

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