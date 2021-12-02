سعود المعلا: الدولة رسمت خططاً تنموية طموحة

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قال صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، إن الإمارات رسمت خلال السنوات الماضية، خططاً وبرامج تنموية طموحة، وسخرت لها كل مقومات الدعم المادي والتقني، ورفع القدرات الوطنية.

جاء ذلك، في رسالة سموه التي وجهها قبل يومٍ مِن انطلاق الحفل الرسمي بعيد الاتحاد الخمسين للدولة، والذي يُقام في حتا.. في إطار احتفالات الدولة بعام الخمسين.

وتالياً نص الرسالة:

منذ بزوغ فجر الاتحاد، قبل خمسين عاماً، وضعت الحكومة الرشيدة، القواعد الأساسية للعمل الوطني، في إطار الوحدة السياسية، وبناء الاقتصاد الوطني، وسن التشريعات التي عززت الإطار القانوني لمؤسسات الدولة، وتمكين أبناء الوطن، ليكونوا في مقدم اهتمامات القيادة، من حيث التعليم والاستقرار الاجتماعي، ودعم الخدمات الصحية، والأخذ بأفضل الممارسات العالمية، في مجال التقنيات العلمية والفنية.

إن المتتبع للنهضة الشاملة للدولة، منذ تأسيسها، سيلتمس الجهود الحثيثة، التي جمعت بين الوحدة الوطنية، كهدف استراتيجي أول، وترسيخ الولاء للوطن وقيادته، والذود عن حياضه ومكتسباته، وبين وضع البرامج والسياسات، التي تعزز العمل في المؤسسات الاتحادية، لتقوم بالدور المنوط بها، في إطار الخطط الوطنية التي تقرها الحكومة، وقياس مؤشرات الأداء، حسب المعايير المرجوة، وبما يحقق للدولة المكانة الدولية المرموقة في مجال الصناعة، وتأمين الأمن الغذائي الشامل، والبناء الاجتماعي والثقافي للإنسان في الإمارات.

لقد رسمت الدولة، خلال السنوات الماضية، خططاً وبرامج تنموية طموحة، لكل مرحلة من مراحل العمل الوطني، وسخرت لها كل مقومات الدعم المادي والتقني، ورفع القدرات الوطنية، وبناء المستقبل، لتحقيق الأهداف المرسومة، وبما يعزز التنافسية الدولية، لدعم برامج جودة الحياة، حتى أصبح قطاع التجارة الخارجية في الإمارات، ضمن قائمة الدول العشرين الكبار، في 16 مؤشراً للتنافسية العالمية لعام 2020.

لقد حقق أبناء الإمارات سبقاً عربياً، في إنشاء مراكز البحث العلمي وعلوم الفضاء، وعملت قيادتنا على تأهيل الكوادر الوطنية، التي كان لها شرف الوصول إلى المريخ، وإجراء الأبحاث العلمية في مجال البيئة والمناخ والغلاف الجوي، والدراسات البحثية الجيولوجية، ومصادر الطاقة وغيرها.

إن استعدادنا للاحتفال باليوبيل الذهبي لقيام الدولة، إنما ينطلق ضمن استراتيجياتنا التنموية الشاملة للخمسين عاماً المقبلة، التي ستجمع بين إعداد فرق العمل الوطني المؤهلة، بالإضافة إلى الكفاءات المقيمة في الدولة، لتنفيذ البرامج العلمية والاقتصادية والاستثمارية، وفق الأهداف التي تضعها القيادة، لتتبوأ الإمارات مكانة عالمية منشودة في شتى المجالات.

سعود بن راشد المعلا

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