محمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام: نمضي بثبات نحو المستقبل وطموحاتنا بلا حدود

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تتويجاً لإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2021 في دولة الإمارات العربية المتحدة عام الخمسين؛ احتفاء بالذكرى الـ 50 لتأسيس الدولة في العام 1971، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، رسائل إلى الوطن قبل يوم مِن انطلاق الحفل الرسمي بعيد الاتحاد الخمسين للدولة، والذي يُقام في حتا.

وأكد سموهم بالرسائل أن رحلة الخمسين انطلقت بتسارع، ورسالة الإمارات تحمل الخير والسلام إلى شعوب العالم أجمع.

وتناولت الرسائل أبرز المنجزات التي تحققت خلال الخمسين عاماً الماضية وشارك سموهم أبناء الوطن رؤى المستقبل للخمسين عاماً المقبلة.

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