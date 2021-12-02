محمد بن راشد : أبشروا بخمسين فيهن تفرحون

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عانقت قصص الأمجاد جواهر الشعر وروح الفروسية والشجاعة والفخر، بينما ارتسمت وتشكلت، أمس، في أبهى الحلل وأروع المعاني، ضمن الرائعة الشعرية الجديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الموسومة بـ«السيرة والمسيرة»، والتي نشرها سموه بمناسبة عيد اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة الـ 50، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي، «إنستغرام»، معطراً معانيها بحكايات الإنجاز الكبير لدولة الإمارات طوال نصف قرن من الزمان، وسارداً في درر أبياتها الثرية، حكايات المجد والتمكن والجد والمثابرة لدولة بلغت أعلى المنازل، وحققت كبير المنجزات، فأبهرت الجميع، وذلك بفضل جهود وطموحات قادتها وأبنائها الذين يعشقون الرقم واحد في شتى المجالات.

ويؤكد سموه، أيضاً، في هذه القصيدة، الموشاة بمفردات نابضة بسمات الفروسية والإباء، على أن إنجازات الإمارات التي نافست وسبقت ولمعت في ميادين مهمة، تستحق أن تكون، بجدارة، موضع فخر ومباهاة من قبل أبنائها، فما حققته في فترة قياسية من إبداعات وتفرد، أذهل الدول وجاء بألوانه كافة ترجمة خلاقة لطموحات قادة ميامين، وشعب همه التميز والمحبة والخير.

ويبشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أبناء الإمارات، في مسك ختام أبيات القصيدة، بأن مسيرة الإنجازات والتفرد ستكون في الخمسين القادمة، مستمرة وثرية، حيث يعدهم سموه بمسار نجاحات مستقبلية نوعية متواصلة، ستكون خير معبرٍ عن استمرار قصة تفرد دار زايد، التي شرعت تسهم وتنافس في حقول علمية وفكرية بارزة ومتقدمة، على الأرض وفي الفضاء.. وفي جميع المجالات.

السِّيرهْ والمِسيره

إرفَعْ الرَّايِهْ إلىَ أعلىَ مكانْ

وخبِّرْ الدِّنيا وأهَلها منْ نكونْ



وخَلّها تنتشي بسحرْ البِيانْ

رايعاتْ الوَصفْ ببحورْ ووزونْ



وغَنِّ بأشعارٍ يخلِّدها الزِّمانْ

لحنها ما توصَلْ لمِثلِهْ اللِّحونْ



مطربٍ بدعِهْ ما يجري منْ لسانْ

بَدعِ فكرٍ حيَّرْ اللِّي يَبدعونْ



تنتشي بشَلَّاتِهْ الغيدْ الحِسانْ

وإتِّمايلْ منْ طرَب مثلِ الغصونْ



وخبِّرْ الدِّنيا بما كنَّا وكانْ

منْ حضارَهْ بكلْ وصفِ وكلِّ لونْ



عن مفاخر عاليه في كل شان

وعن صروح وعن بساتين وعيون



وسار ركب زايد حاديه الأمان

وحط شعبه كلهم وسط العيون



الرقم واحد لنا في كل آن

في إقتصاد وفي سياسه وفي فنون



وللفضا غازين مرخين العنان

فوق للمريخ كون فوق كون



مرت الخمسين في خير وأمان

وأبشروا بخمسين فيهن تفرحون

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