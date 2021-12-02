محمد بن زايد يبحث هاتفياً العلاقات الثنائية مع الرئيس التركي

المصدر: (أبوظبي - وام)

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، هنأ خلاله سموه بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين.. متمنياً لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار. وبحث سموه والرئيس التركي العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في جميع المجالات التي تحظى باهتمام مشترك وتدعم مسارات التنمية والتطور في البلدين.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن جزيل شكره وتقديره للرئيس التركي لما أبداه من مشاعر صادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها.. متمنياً لتركيا دوام التطور والازدهار والاستقرار.

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