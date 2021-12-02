حمد الشرقي: نستعد لرحلة تنموية جديدة.. والمستقبل لنا

المصدر: دبي - البيان

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شدد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أن الإمارات تستعد لرحلة تنموية جديدة للخمسين المقبلة في كل القطاعات الحيوية.

جاء ذلك في رسالة سموه التي وجهها قبل يوم من انطلاق الحفل الرسمي بعيد الاتحاد الخمسين للدولة، والذي يُقام في حتا.. في إطار احتفالات الدولة بعام الخمسين.

وتالياً نص الرسالة:

أشواط كبيرة قطعتها الإمارات في بناء وترسيخ دعائم ثابتة وراسخة لمجتمع ترتكز أسسه على التعليم والمعرفة والعلوم والثقافة، وتبادل الأفكار وتعزيز المصالح الوطنية، حيث تركت أثراً راسخاً في العالم، وكان لها بصمة مميزة ورغبة بالتفرد رافقتها منذ النشأة الأولى، محققة رغبة الآباء الأوائل المؤسسين للدولة، وفي مقدمتهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، بمد جسور التواصل مع الجميع من خلال فتح الأبواب أمام كل ثقافات وحضارات العالم.

مضى خمسون عاماً على تأسيس دولتنا الحبيبة، ونستعد الآن لرحلة تنموية جديدة للسنوات الخمسين المقبلة في كل القطاعات الحيوية، والتي تتطلب منا الاستعداد لمواجهة كل التحديات القائمة والناشئة، بما يضمن الاستثمار في جميع الطاقات التي تعيش على أرض الإمارات، ومنحهم بيئة منفتحة اجتماعياً، جاذبة اقتصادياً، غنية ثقافياً، تتبنى سياسة التسامح والاحترام المتبادل مع الجميع، كما لا نغفل دور المقيمين على أرض دولة الإمارات، الذين وقفوا جنباً إلى جنب مع أبناء الوطن في المشاركة في بناء دولة مزدهرة متطورة قائمة على المحبة والتسامح.

لقد دعمت دولة الإمارات شريحة الشباب ومكنتهم في صياغة المستقبل، وعززت روح القيادة لديهم، وزرعت الثقة فيهم على تحمل المسؤوليات في العمل والابتكار، وتمثّل ذلك بإطلاق العديد من المبادرات التي تعنى بالشباب، وتعكس رؤية الدولة لشبابها باستشراف المستقبل، وترسيخ فكرة الاعتزاز بهويتهم الإماراتية الأصيلة لديهم، ورفض التفريط في الثوابت الحضارية والثقافية التي تميز بها المجتمع الإماراتي، ومواجهة كل من يعتدي على الأرض بغير حق، فكان لأبناء الإمارات الدور الأبرز في التضحية بحياتهم في سبيل الوطن، ليصبحوا من أشجع الرجال الذين تعتز بهم أوطانهم وتفخر بهم أمتهم.

واليوم تنعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء دولة مزدهرة وقائمة على انتهاج الدبلوماسية الناعمة التي تساهم في دعم الحوار والتبادل الثقافي وتعزيز التعاون الدولي والازدهار العالمي.

اليوم تبحر دولة الإمارات نحو النجاح، نحو التميز، وبهمة أبنائها تتجاوز المعوقات بعزيمة لا تلين، ورؤية لا تعرف الحدود، وبثبات نحو المستقبل.. والمستقبل لنا.

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