إطلاق الأغنية الرسمية لعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: دبي ـ البيان

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أطلقت لجنة فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة الأغنية الرسمية للاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتغنى كلمات الأغنية بإنجازات دولة الإمارات في الخمسين عاماً الماضية، مؤكدة حب الوطن والاعتزاز بالهوية الوطنية، وهي جزء من سلسلة من العروض الموسيقية المخطط لها في احتفالات عيد الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتعانق الأغنية الإماراتية التقليدية مع الموسيقى العالمية.

الأغنية من كلمات راشد شرار وألحان المخرج الموسيقي وملحن الوطن، محمد الأحمد، هندسة صوتية ومكساج آدم ميلر وعلي الأمير وغناء مجموعة كورال الإمارات.

ويمكن سماع الأغنية ومشاهدتها على جميع القنوات الإذاعية والتلفزيونية الإماراتية، فضلاً عن تضمينها ضمن الخدمات التي تقدمها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وكل من «اتصالات» و«دو».

يمكن سماع الأغنية التي تحمل عنوان «هذه الإمارات» عند استخدام خيار الانتظار في مكالمة هاتفية، وتستمر هذه الخدمة حتى يوم 3 ديسمبر.

يمكن مشاهدة فيديو أغنية عام الخمسين على مواقع التواصل الاجتماعي أو على اليوتيوب الخاص بعيد الاتحاد الخمسين.

https://youtu.be/BGnT6Gi5Ykw

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