مسؤولون: مسيرة الإمارات استثنائية وريادية

المصدر: متابعة - البيان ووام

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أكد مسؤولون أن دولة الإمارات انفردت بمسيرة استثنائية على مدى الأعوام الخمسين الماضية، والتي تعتبر بمثابة نموذج عمل ريادي مكنها من استشراف المستقبل، وأن الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين يعبر عن مسيرة ذهبية باهرة بالنجاح.وقال الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، الأمين العام للصندوق العربي لمواجهة الكوارث والأزمات: مع إشراقات يوم 2 ديسمبر 2021 تكون دولة الإمارات بلغت نصف مئويتها، حيث تـوّجت مسيرة 50 عاماً من الإنجازات لتواصل 50 عاماً أخرى من الطموحات.

وأضاف أن عيد الاتحاد الخمسين، الذي تحتفل فيه الإمارات باليوبيل الذهبي لتأسيسها، يعد مناسبة مهمة في وجدان الإماراتيين، تحكي قصة وطن تم بناؤه بإرادة وعزم.

من جانبه، قال الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي: «مضت خمسون عاماً على مسيرة وطن جسد حلم ورؤية قائد استثنائي لن يتكرر، صنعَ التاريخ وحققَ المستحيل، وطن أبهر العالم بإنجازاته ومكتسباته وتميزه واستطاع في غضون سنوات قليلة أن يضع نفسه في مصاف بلدان العالم في كافة المجالات».

وقال معالي علي محمد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن عيد الاتحاد الخمسين علامة فارقة في التاريخ خلده بُناة الاتحاد الذين أرسوا دعائمه ووضعوا خارطة طريق لشعب الامارات منذ إعلان قيام الاتحاد في الثاني من ديسمبر عام 1971. وأضاف: إن ما تحقق في الخمسين جاء في ظل رؤيا مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والآباء المؤسسين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وعقدوا العزم نحو تحقيق المجد لتراب الوطن ورفعة شعبه وسمو مكانته بين الأمم، مؤكداً أن من أوجه النعم هي استدامة القيادة الحكيمة في الدولة التي بها نعاصر يوبيل الاتحاد الذهبي فضلاً عن ثوابته التي ترسخت في نفوس الأبناء في ظل القيادة الرشيدة.

بدوره، قال معالي أحمد جمعة الزعابي، مستشار رئيس الدولة: «يحلّ عيد الاتحاد هذه السنة ليتزامن مع احتفال الدولة بمرور خمسين سنة على تأسيسها، وهي مناسبة نُجدّد فيها البيعة والولاء لقيادتنا الرشيدة، سائلين المولى أن يوفّقها ويُبارك خطاها في تعزيز أركان نهضة الإمارات وإسعاد شعبها، وترسيخ دعائم ريادتها العالمية».

كما أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، أن الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين هذا العام يأتي وقد حمل من المعاني العظيمة ما يجعله يوماً تاريخياً في حياة الدولة وقادتها وشعبها، إذ يعبر عن مسيرة ذهبية باهرة النجاح لأمة تعاهد قادتها وشعبها بصدق وعزم، منذ نصف قرن من الزمان، على أن يعبروا معاً صحارى المستحيل، ليبلغوا معاً آمال الاستقرار والأمن والرخاء، فحققوا إمارات الحلم، دولة ساطع نجمها في سماء العالم.

وقال حمد عبدالرحمن المدفع المستشار في وزارة شؤون الرئاسة: «تُمثل هذه المناسبة فرصةً عظيمةً للتعبير عن مشاعر الفخر والوفاء لوطننا وتجديد الولاء لقيادته الرشيدة التي حقّقت عبر رؤيتها الثاقبة إنجازاتٍ رفعت اسم الوطن عالياً في سماء المجد».

تميز

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن الاحتفاء بعيد الاتحاد الخمسين يمثل مناسبة مجيدة، نحتفل فيها بوطن الإنجازات والإبداع والابتكار، وطن الريادة والتميز في كافة المجالات، حيث تطوي دولتنا بكل فخر نصف قرن من الازدهار والريادة، وتتطلع لمستقبل أكثر إشراقاً وتطوراً.

وأكد الدكتور مُغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن دولة الإمارات حققت إنجازات تاريخية رائدة خلال عقودها الخمسة الماضية، حيث استطاعت الدولة بفضل حكمة ورؤية قيادتنا الرشيدة أن تكون مثالاً يحتذى بين الأمم والشعوب في النهضة والتقدم والعلم والازدهار.

وأكد محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، أن عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات يحمل دلالات عميقة تجسد الرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة في تشييد صرح الاتحاد الشامخ تحت راية الوحدة والتقدم والازدهار لخير شعب الإمارات والإنسانية جمعاء.

وقال فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل: حققت الإمارات المستحيل على مدار خمسة عقود في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وأسهمت في بناء تجربة غير مسبوقة مبنية على العلم والمعرفة لتسهم في الإرث الإنساني، ولتكون منارة للمعرفة والسلام على مستوى العالم.

وأكد سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، أن الاحتفال بالذكرى الخمسين على تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا العام يأخذ بعداً استراتيجياً كبيراً، ومدى استشرافياً مفتوحاً على الطموحات والإنجازات والخطط للخمسين عاماً المقبلة والحافلة بالمعجزات الحضارية.

وقال الدكتور محمد عبدالحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية: «نحتفل هذا العام بالعيد الوطني الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن نتطلع بفخر إلى الإنجازات التي تحققت على مدى 50 عاماً من عمر الدولة، ونستشرف آفاق المستقبل نحو المئوية في ظل قيادتنا الرشيدة».

مسيرة

كما أكد حمد عبدالله المحياس الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان، أن الإمارات انفردت بمسيرة استثنائية على مدى الأعوام الخمسين الماضية، والتي تعتبر بمثابة نموذج عمل ريادي مكنها من استشراف المستقبل نحو الخمسين عاماً المقبلة وفق رؤية رشيدة.

وقال طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: تعتبر الإمارات نموذجاً فريداً لدولة سريعة التطور، ففي 50 عاماً أنجزت ما عجز عنه بعض الدول التي أكملت أكثر من 100 عام، بفضل رؤية القيادة الرشيدة وجهود الآباء المؤسسين.

كما قال فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - إيدج: نتعهد بالمضي قدماً في رسالتنا عبر تطوير وتصنيع حلول فائقة تسهم في تعزيز نمو بلادنا وصون أمنها القومي.

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