«قضاء أبوظبي» تدشن سارية علم بارتفاع 50 متراً في مبناها الرئيس

المصدر: أبوظبي - البيان

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دشن المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، سارية علم بارتفاع 50 متراً في المبنى الرئيس للدائرة، وذلك ضمن المشاركة في الاحتفال باليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، واحتفاء باليوبيل الذهبي لتأسيس الاتحاد.

ولاء

وتأتي تلك الخطوة، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز مشاعر الولاء والانتماء للوطن والفخر بعلم دولتنا واتحادنا، تزامناً مع عيد الاتحاد الخمسين الذي يجسد معاني الوحدة والتكاتف التي رسخها الآباء المؤسسون، لتتواصل مسيرة التطور والازدهار في ظل قيادة حكيمة مهدت السبل لتحقيق الإنجازات في شتى المجالات.

وبهذه المناسبة الوطنية، تتقدم دائرة القضاء بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود.

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