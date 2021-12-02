فعاليات تعكس إرث الإمارات في صرح زايد المؤسس

المصدر: أبوظبي - وام

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يحتفل «صرح زايد المؤسس» بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين، من خلال تنظيم عددٍ من الفعاليات التي تعكس إرث دولة الإمارات العربية المتحدة، انطلاقاً من قيمته كصرح ثقافي وطني يقف شاهداً على تاريخ حافل بالإنجاز ارتبط بمسيرة مؤسس الإمارات وباني نهضتها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي اتسمت برؤية طموحة ظلت تلهم الأجيال وتنير لهم دروب التقدم والارتقاء في مختلف المجالات، وحاضر دولة تسير بخطى واثقة وثابتة نحو التميز والنجاح.

ثقافات

ويتيح الصرح لزائريه من مختلف الثقافات والفئات، حضور عروض (العيالة) المقدمة في مقره بهذه المناسبة، كما يتيح للجمهور حضور الاحتفال الرسمي للدولة بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين، من خلال شاشة عرض في المنطقة الخارجية للصرح.

وفي هذا الإطار يعتزم الصرح تقديم جولات ثقافية يقدمها أخصائيو الجولات الثقافية في أرجاء الصرح، حيث تتيح لزواره الاطلاع بشكل أعمق على رؤية وقيم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وعلى العمل الفني المبتكر «الثريا»، إضافة إلى تسليط الضوء على ثقافة دولة الإمارات، والتعريف بفكر الوالد المؤسس في تحقيق وحدة دولة الإمارات.

وجهة

يُذكر أن صرح زايد المؤسس رسخ منذ تدشينه في عام 2018، مكانته كوجهة ثقافية ووطنية وسياحية هامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتيح للمواطنين والمقيمين وزوار الدولة فرصة الاطلاع على حياة وإرث وقيم المغفور له الشيخ زايد، والتأمل بشخصية الرجل والقائد الذي صنع التاريخ، من خلال منظومة من العناصر والروايات والصور والتجارب التي يقدمها بأسلوب شيق وفريد، يتيح التفاعل مع شخصيته الفذة.

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