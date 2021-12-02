طوابع وبطاقات تذكارية بمناسبة اليوبيل الذهبي للإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أصدرت مجموعة بريد الإمارات طوابع وبطاقات تذكارية، احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة وتخليداً لإنجازاتها غير المسبوقة على مدى العقود الخمسة الماضية، وتتضمن 9 إصدارات مختلفة، تشمل 7 بطاقات تذكارية تضم صور حكام الإمارات السبعة، وبطاقة تذكارية تجمع حكام الإمارات وأولياء عهودهم، إضافة إلى طوابع تحمل شعار عام الخمسين، وحكام دولة الإمارات وأولياء عهودهم.

تخليد

وتهدف مجموعة بريد الإمارات من خلال هذه المجموعة البريدية التذكارية المميزة، إلى تخليد ذكرى اليوبيل الذهبي لتأسيس الدولة من خلال ترسيخ الإرث الحضاري والتاريخي وتأريخ هذه الحقبة المهمة من تاريخ الإمارات العربية المتحدة بقيادة حكامها وتوجيهاتهم السديدة في دفع مسيرة النمو والتقدم وتعزيز أواصر التلاحم والأخوة بين قيادة الوطن وشعبه.

زيارة

ويمكن الحصول على الطوابع ابتداءً من 2 ديسمبر، 2021 عبر زيارة متجر بريد الإمارات الإلكتروني www.emiratespostshop.ae أو من خلال مراكز سعادة المتعاملين لدى بريد الإمارات في الدولة.

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