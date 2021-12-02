حمد الرميثي: الإمارات تطوي 5 عقود من تاريخها المشرف ناصع البياض

المصدر: (أبوظبي - وام )

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أكد الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة: أن حلول الذكرى الـ50 لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة هي مناسبة غالية على قلوب جميع أبناء شعبنا الغالي؛ حيث تبدو الإمارات شامخة وهي تقف على نجاحات العقود الخمس الماضية أيقونة للأمم والدول، ونموذجاً ملهماً في القيادة والتقدم والتطور والبناء والتنمية والمزاوجة بين القيم والمبادئ الإنسانية الأصيلة من ناحية والعمل والإنتاج من ناحية ثانية.

وقال عبر مجلة «درع الوطن»: إن الإمارات التي تنتقل بثبات وثقة بين مرحلة تاريخية وأخرى، تطوي اليوم 5 عقود من تاريخها المشرف ناصع البياض، وتفتح صفحة خمسينية جديدة تخطو إليها بالثقة والثبات والإرادة ذاتها في ظل قيادة الدولة، تخطو مسترشدة بتخطيط دقيق ووعي استراتيجي عميق تجسده وثيقة مبادئ الخمسين.

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