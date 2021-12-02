أهالي جزيرة أبوموسى يشاركون في الفرحة الوطنية

المصدر: أبوظبي - البيان

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هنأ أهالي جزيرة أبوموسى قيادة وشعب الإمارات بعيد الاتحاد الخمسين، مجددين العهد والولاء لرفعة دولتنا الحبيبة.

وأكد خليفة محمد بوغانم والي جزيرة أبوموسى أن أهالي جزيرة أبوموسى يشاركون في هذه الفرحة الوطنية بالتعبير عن سعادتهم بحلول العام الخمسين على قيام الدولة وما قامت به الدولة من تحقيق إنجازات عديدة ورخاء كبير وحرص على التطور والنماء في كافة المجالات.

وأشار في كلمته بهذه المناسبة إلى أن أهالي الجزيرة وكافة الموظفين العاملين في المؤسسات الاتحادية والحكومية يبدون سرورهم بمكتسبات الاتحاد والتي انعكست على الاهتمام بالإنسان وتوفير مختلف الخدمات من أجل سعادته وأهمية تلك المناسبة فيما تعكسه من رؤية القيادة الرشيدة لنشر السعادة والترابط بين أفراد المجتمع الإماراتي والتركيز على أصالة شعب الإمارات ومحافظته على تراثه ونهج الآباء المؤسسين.

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