50 طائر حبارى تحمل حلقات مزينة بعلم الإمارات وشعار عام الخمسين

المصدر: أبوظبي- البيان

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احتفى الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات بإطلاق 50 طائر حبارى في سماء السبع إمارات تحت شعار «البيت متوحد»، وذلك بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد الخمسين، وبالتعاون مع العديد من الجهات، التي تضمنت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، بلدية مدينة الشارقة، دائرة السياحة والآثار في أم القيوين، هيئة الفجيرة للبيئة، اتحاد الإمارات للصقور، وغيرها من المؤسسات الحكومية.

وجاء إطلاق طيور الحبارى، التي تحمل حلقات مزينة بعلم الإمارات وشعار عام الخمسين، في مختلف إمارات الدولة، في إشارة لتوحد البيت الإماراتي.

وقد رسخت هذه الفعالية لدى جميع الحضور معاني حب الوطن والحفاظ على موارده الطبيعية وأهمية مشاركة الجميع في غرس قيم الاتحاد لدى الأجيال الناشئة.

وعبر ماجد المنصوري، العضو المنتدب للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى عن فخره واعتزازه بعيد الاتحاد الخمسين، الذي يجسد رؤية وحكمة صانع الاتحاد، الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه القادة المؤسسين، الذين جعلوا من دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به، بما تمتلك من أسس وركائز ومقومات الدولة العصرية القادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

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