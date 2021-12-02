احتفالات شرطة أبوظبي تستعرض إنجازات الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مع عدد من شركائها في أبوظبي والعين والظفرة بمناسبة عيد الاتحاد الـ50 لدولة الإمارات العربية المتحدة، في حفل أقيم في منتزه خليفة بأبوظبي وحديقة الجاهلي بمدينة العين ومدينة زايد بمنطقة الظفرة بمشاركة هيئة أبوظبي للدفاع المدني ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وحضر الحفل اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، واللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، ومديرو القطاعات وعدد كبير من الضباط ومنتسبي الشرطة وعائلاتهم وموظفي الجهات الأخرى.

وتضمن الحفل العديد من الفقرات منها عرض فيديوهات عن إنجازات الدولة التي تحققت خلال الخمسين عاماً، وعن مسيرة مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعرض أقواله المأثورة وإنجازاته في مسيرة الاتحاد وحكمته ورؤاه في مختلف قضايا الحياة.

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