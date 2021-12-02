عمار النعيمي يشهد احتفالات عيد الاتحاد الخمسين

المصدر: عجمان - وام

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شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان مساء أمس مهرجان «عرضة الاتحاد» احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات والذي نظمته لجنة احتفالات إمارة عجمان وشاركت فيه كافة الدوائر الحكومية المحلية المؤسسات الاتحادية والقطاعات العامة والخاصة والمؤسسات والهيئات العاملة وفرق الفنون في منطقة التلة.

وأشاد سمو ولي عهد عجمان بحسن التنظيم والاستقبال وما شاهده من عروض فنية، معرباً عن سعادته بما تابعه من فقرات وفعاليات نظمت بجهود مشكورة من كافة القطاعات الرسمية والخاصة المشاركة والتي عبرت عن الحب الكبير للقيادة الرشيدة والانتماء للإمارات الغالية وإظهار منجزاتها التاريخية التي تعكس روح الاتحاد بكل معانيها بالإضافة إلى تقديم أنشطة تراثية وغيرها.

وقد انطلقت فعاليات المهرجان والمتمثل بـ«عرضة الاتحاد» باصطفاف المشاركين والهجن والخيل لدى وصول سمو ولي عهد عجمان ومرافقيه وتم تقديم لوحة ترحيبية تراثية ثم دخول المشاركين وهم على ظهور الهجن والخيل إلى الميدان مروراً من أمام المنصة الرئيسية وهم يؤدون بعض الفنون التراثية المرتبطة بالإبل ويحملون أعلام دولة الإمارات ليضفي على الحفل جمالاً وتميزاً وعراقة أثناء الدخول وشارك في فعاليات المهرجان عدد من الشعراء الذين تغنوا بحب الوطن وقيادته وإنجازاته خلال الخمسين عاماً الماضية كما قدمت خلال الحفل العديد من فوق الفنون الشعبية الأهازيج والأغاني الوطنية وفقرة شعبية بعنوان «الحربية».

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