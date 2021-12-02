أنشطة تعكس روح العز والفخر في احتفالات «صحة دبي»

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت هيئة الصحة بدبي، بعيد الاتحاد الخمسين، وذلك بأجندة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، التي عكست روح العز والفخر والمشاعر الوطنية، إلى جانب أجواء البهجة التي عمت مقر الإدارة العامة للهيئة وجميع مستشفياتها ومراكزها الصحية ووحداتها التنظيمية.

وكانت الهيئة قد أعدت أجندة الاحتفال بشكل مبكر، وتزين مبنى الإدارة العامة لـ«صحة دبي»، وأبنية المنشآت الطبية التابعة للهيئة بألوان علم الدولة، وعلت الأهازيج والأناشيد والأغاني الوطنية، وسط فرحة الموظفين، بمضي 50 عاماً من عمر دولة الازدهار.

شمل الاحتفال مسيرة من ساحة مستشفى راشد إلى المكتبة الطبية، ضمت المسؤولين ومجموعة كبيرة من كوادر الهيئة الطبية والطبية المساندة والفنية والإدارية، تقدمها عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي.

ثم تبع ذلك عرض فيلم وثائقي عن تاريخ تطور مهنة الطب، والتحولات التي شهدها القطاع الصحي في الدولة، خلال الخمسين عاماً الماضية، وما تم تحقيقه في هذا القطاع من إنجازات لافتة، كما شهدت منشآت الهيئة الطبية مسيرات احتفالية مماثلة شارك فيها قيادات صحة دبي.

تم كذلك افتتاح معرض للصور التي تعكس تاريخ تطور القطاع الصحي في الدولة وإنجازاته، إلى جانب صور أخرى تحاكي المستقبل وتطلعات عام 2071.

وقال الكتبي: إن الاحتفال باليوم الوطني، هو الاحتفال بلحظة فارقة في تاريخ المنطقة، حيث قدم مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأخوه المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، والآباء المؤسسون، رحمهم الله، نموذجاً يحتذى للدولة العصرية والمتقدمة.

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