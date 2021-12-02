لطيفة بنت محمد: نحتفل بمحطة استثنائية في تاريخ دولتنا الحبيبة

المصدر: دبي - البيان

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أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي أن الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين هو احتفال بمحطة استثنائية في تاريخ دولتنا الحبيبة، وقالت سموها: «اليوم، نحتفل بمحطة استثنائية في تاريخ دولتنا الحبيبة مع حلول الذكرى الخمسين على قيام الاتحاد. أعتز بأنني ابنة الإمارات، وأفخر بهذا البلد العظيم وشعبه المتسامح، وبما يحققه من إنجازات ونجاحات استثنائية، الذي يعيش تحت سمائه جنسيات وثقافات مختلفة بأمن وسلام واحترام».

وتابعت سموها: «قد قدمت قيادتنا في دولة الإمارات نموذجاً ملهماً يُحتذى به، فانطلاقاً من توجيهاتها الرشيدة ورؤيتها الحكيمة استطاعت الإمارات خلال فترة وجيزة أن تقطع أشواطاً كبيرة من التقدم والإنجاز في مختلف المجالات، لا سيما في أحلك الظروف التي طرأت على العالم مع الجائحة، وأتطلع وكلي فخر وامتنان إلى استكمال مسيرة المستقبل لنمضي معاً على دروب الأمجاد، التي رسمها الأجداد ونحقق طموحاتنا، كي تصبح دبي مركزاً عالمياً للإبداع والابتكار والتبادل الثقافي.

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