راشد المعلا: ننطلق بكل ثقة نحو المئوية بدعم الشباب المزود بالإرادة

المصدر: أم القيوين - وام

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قال سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، إننا نحتفل هذه الأيام بعيد الاتحاد الخمسين لقيام صرحنا الاتحادي المبارك وتحقيق رؤية الإمارات 2021 وفق أفضل الممارسات والنتائج في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستراتيجية الدولة في الإبداع وفق منظومة الأهداف الوطنية المتمثلة في قوة الاتحاد والتلاحم الاجتماعي ورفع مستوى جودة الحياة للفرد والمجتمع واقتصاد معرفي تنافسي وقاعدة متكاملة في البنى التحتية.

وأضاف سموه - في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين - إن نجاح استضافة معرض «إكسبو 2020 دبي» بمشاركة 192 دولة سيشكل عنصراً جوهرياً في اقتصاد الإمارات على المدى البعيد، وسيستقطب العديد من الاستثمارات التي ستدعم اقتصاد الدولة، وسيجعل احتفالنا بعام الخمسين هو إعلان الانطلاقة بكل ثقة نحو المئوية بدعم من الشباب المزود بالإرادة.

وقال سموه: لقد أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشروع تصميم الخمسين عاماً القادمة لدولة الإمارات، والذي يستهدف إشراك كافة عناصر المجتمع في رسم مستقبل الدولة ضمن أجندة المستقبل، والتي تشتمل على الخطط والبرامج الاقتصادية والتنموية والتعليمية.

وتابع: لقد حرصت قيادتنا الرشيدة على إشراك المجتمع وخاصة الشباب في رسم استراتيجية الدولة للأعوام الخمسين المقبلة، إضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في طرح الأفكار والتصورات لرسم ملامح المستقبل في العديد من القطاعات التعليمية والمجتمعية والاقتصادية والإسكان والاستثمار وريادة الأعمال والأمن الغذائي، إضافة إلى المشاركة المجتمعية، وذلك لرصد الأفكار والبرامج المستخدمة في رسم مستقبل الإمارات ووضع قواعد الفكر والابتكار لانطلاق المرحلة النوعية القادمة في مسيرة النهضة الشاملة التي ستشهدها الدولة بهدف تحقيق الريادة في كافة المجالات.

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