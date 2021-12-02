سعود المعلا يشهد الاحتفال بعيد الاتحاد

المصدر: أم القيوين - وام

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شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، أمس، الفعاليات التي تنظمها اللجنة العليا للاحتفالات في أم القيوين، بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين.

بدأ الحفل بوصول صاحب السمو حاكم أم القيوين، وسمو ولي العهد والشيوخ والمسؤولين ثم السلام الوطني لدولة الإمارات.

كما انطلقت مسيرة القوارب الخشبية التراثية بخور أم القيوين، وهي مزينة بأعلام دولة الإمارات وصور القيادة الرشيدة.

كما شهد سموه والحضور فقرات مقدمة من طالبات مدرسة أم القرى الخاصة، وعروضاً للفرقة الحربية، وعروض العيالة من جمعية أم القيوين الشعبية.

وقام سموه يرافقه سمو ولي عهد أم القيوين بأخذ صورة تذكارية مع الطاقم الطبي بمستشفى أم القيوين، ومستشفى الشيخ خليفة العام تقديراً لدورهم في مواجهة جائحة كوفيد 19.

كما قام صاحب السمو حاكم أم القيوين والحضور بجولة في أرجاء الحديقة، والاطلاع على المعروضات والمشاركين من الأسر المنتجة.

وأشاد سموه بجهود اللجنة العليا المنظمة للاحتفالات وبجهودهم في إنجاح الحفل.

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