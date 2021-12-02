ولي عهد الشارقة: الاتحاد ضمان المستقبل

المصدر: (الشارقة - وام )

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أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أن الثاني من ديسمبر 1971 يمثّل بداية انطلاقة مسيرة دولتنا المتحدة نحو مجدٍ جديد يأخذُ قوته من عظمة الرجال الذين كانوا على العهدِ والوعدِ الذي التقوا عليه وتعاهدوا على رعايته وإكمال إنجازه بكل جدارة.

وقال سموه - في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين - إن ما وصلت إليه دولة الإمارات من تطور ونماء، وما حققّته من إنجازاتٍ غير مسبوقة، يشيرُ إلى أن الوحدة هي رمزُ التقدم، وأن التعاون هو طريقُ النهضة، والاتحاد هو ضمانُ المستقبل.. مشيراً إلى أن هذه المعاني والقيم الراسخة التي تعكسُ أصالة مجتمعنا، وهويّته المتميزة بين الأمم والحضارات، كانت هي الأساس المتين الذي قامت عليه الدولة، ووحدّت بين أبنائها وبناتها، وسارت بها نحو العالمية بكل قوة، وقفزت بالتنمية فيها قفزات كبيرة جعلتها من الدول المرموقة والرائدة في كثير من المؤشرات الدولية للحياة الكريمة.

وأضاف: «يأتي الاحتفاء بذكرى عيد الاتحاد الغالي على قلوبنا جميعاً، في كل عام، احتفالاً بأهمية ودور الاتحاد وما حققه، وبقدر ما يستحقه الوطن وتاريخ الثاني من ديسمبر 1971م من تقدير وعزّ وافتخار. هذا اليوم الذي يمثّل بداية انطلاقة مسيرة دولتنا المتحدة نحو مجدٍ جديد يأخذُ قوته من عظمة الرجال الذين كانوا على العهدِ والوعدِ الذي التقوا عليه وتعاهدوا على رعايته وإكمال إنجازه بكل جدارة».

وتابع: «عهدٌ بالاتحاد والتعاون والتكافل والاتحاد المثمر من أجل الوطن وتنميته وتقدمه، واتفاقٌ رعتهُ القيم المجتمعية والمبادئ الوطنية، والإخلاص وحبّ التطور، لتكون هذه الإنجازات الكبيرة التي تميّز دولة الإمارات وينعمُ بها شعبنا الكريم.

في عيد اتحادنا الخمسين، نحتفي بذكرى القادة العظام من الحُكماء الذين كان لهم في هذا التاريخ قبل خمسين عاماً ماضية، وقفة إخلاصٍ ووفاء وطموحاتٍ بوطنٍ متطورٍ ومتوحد».

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