عبد الله بن سالم: رؤى قيادتنا القلب النابض لإنجازاتنا

المصدر: (الشارقة - وام )

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قال سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة إن احتفال بلادنا هذه الأيام باليوبيل الذهبي لاتحاد دولتنا المجيد، هذه المناسبة البهية والعظيمة، يعكسُ حجم الإنجاز الذي تحقّق، ويبيّنُ مدى الجهود الكبيرة التي بُذلت، وتقفُ شاهدة على لحظة فارقة في تاريخ دولتنا.

وأضاف سموه ــ في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين ــ إنه في كل احتفال بهذه المناسبة نستذكر الآباء من المؤسسين، ممن كانوا على كامل العهد والوعد الذي اتخذوه منذ اتفاقهم في 1971م، وقادوا بلادنا بكل ثقة واقتدار نحو أرفع الدرجات في مقاييس المجتمعات الحديثة والدول، وآمنوا بقدرات أبنائهم وبناتهم المواطنين، وسعيهم لبناء مجتمعٍ متطورٍ، ومتعلم، يتخذُ المعرفة طريقاً للتقدم والأصالة.

وقال سموه: «تحتفلُ بلادنا هذه الأيام باليوبيل الذهبي لاتحاد دولتنا المجيد، هذه المناسبة البهية والعظيمة تعكسُ حجم الإنجاز الذي تحقّق، وتبيّنُ مدى الجهود الكبيرة التي بُذلت، وتقفُ شاهدةً على لحظةٍ فارقةٍ في تاريخ دولتنا حين اجتمع الآباء المؤسسون في العام 1971م واتفقوا على قيام الإمارات كدولة متحدة تضع التطور والازدهار هدفاً واضحاً نصب أعينها، لتنطلق منها البداية الأولى لمسيرة التنمية والنهضة الحضارية لمجتمعنا، تحت قيادةٍ حكيمةٍ وجّهت ورسمت ما يُحقّق لأبنائها وبناتها الخيرُ والسعادةُ والنماء».

وأضاف: «منذ أن بدأت الإمارات طريقها العامرُ بالإنجازات، كانت رؤى القيادة الرشيدة هي القلبُ النابضُ لهذه المسيرة التي شملت كل أركان الحياة لكل فرد من أفراد مجتمعنا.. هذه الرؤى الثاقبة التي عملت على كل ما يتيحُ لأفراد مجتمع الدولة سُبل الحياة الكريمة، والتقدم والارتقاء في كل المجالات الاقتصادية والثقافية والصحية والتعليمية، وغيرها.. فكان الاهتمامُ كبيراً، والخُطى متسارعة، بمشاركة كل أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، لتكون الحصيلةُ مجتمعاً حصيّناً بالقيم الأصيلة، ودولةً حديثةً تتصدر المؤشرات القياسية في كثير من المجالات على مستوى العالم».

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