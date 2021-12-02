سلطان بن أحمد: بلادنا حققت مكانة عظيمة

المصدر: (الشارقة - وام )

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قال سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، إن الاحتفال بهذا اليوم التاريخي يُمثّل وقفةً ننظرُ فيها إلى ما تحقّق لبلادنا من مكانةٍ عظيمةٍ، تتكئ على الاتحاد بين أبناء الوطن الواحد.. مكانة حققت الكثير مما اكتسبه كل فرد من أفراد المجتمع وحظي به، وحققّت ما سعى إليه قادتنا الكرام من التنمية المتكاملة والعيش الكريم الذي يستحقه مجتمعنا.

وأضاف سموه ــ في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين ــ أنه في كل عامٍ نحتفي بهذا اليوم الوطني الخالص، احتفاءً يعكسُ تقدير أفراد مجتمعنا لما حققه الآباءُ المؤسسون وما عملوا عليه من أساسٍ متين، وجهدٍ راسخ، وأسس سليمة لبناء مجتمع مستقرٍ ومترابط أساسه الوحدة والاتحاد، وقوامهُ التقدير والعرفان، والسير على طريق القيادة الرشيدة.

وتابع: «إن الاحتفال بهذا اليوم التاريخي يُمثّل وقفةً ننظرُ فيها إلى ما تحقّق لبلادنا من مكانةٍ عظيمةٍ، تتكئ على الاتحاد بين أبناء الوطن الواحد. مكانة حققت الكثير مما اكتسبه كل فرد من أفراد المجتمع وحظي به، وحققّت ما سعى إليه قادتنا الكرام من التنمية المتكاملة والعيش الكريم الذي يستحقه مجتمعنا.

فكانت العناية بالأسرة بكاملها هي الأساس، وما يتبعها من القيم الفاضلة، والتربية الصحيحة، لتكون استدامة تقدم دولتنا في إنسانها الذي ينبضُ بحب الوطن، والأصالة والتراث والعلم، وطموحات وآمال التقدم.

كان رهانُ قادتنا الأوائل من المؤسسين على أن تسير تنمية الموارد العامة جنباً إلى جنب مع تنمية الإنسان، نفسيّاً وعلميّاً ومعرفياً واجتماعيّاً، ليكون أفراد المجتمع مواطنين صالحين، يعرفون معاني الانتماء والوطنية، يُشاركون في بناء المستقبل، يُبدعون ويبتكرون، ويسهمون في بناء قدراتهم ومهاراتهم لصالح الغد المأمول».

وقال: «تشرقُ شمسُ احتفالنا اليوم باليوبيل الذهبي لدولتنا، على خمسين عاماً من الإنجازات المتواصلة التي قفزت ببلادنا إلى مصاف الدول المتقدمة والرائدة في كثير من المجالات. هذه التنمية غير المسبوقة التي اهتمت بالفرد في المجتمع، إلى جانب الأصالة والهُوّية والانتماء، فجاءت متكاملةً في شتى المجالات».

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