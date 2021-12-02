سيف الفلاسي: تفاؤل وطموح كبيران لتواصل الإنجازات الملهمة

المصدر: دبي - البيان

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قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «نحتفل اليوم بمناسبة وطنية غالية على قلوبنا، عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات، الذي يعكس فخرنا واعتزازنا بدولتنا الغالية، ويمنحنا فرصة مثالية للإشادة مجدداً بالرؤى الثاقبة للآباء المؤسسين الذين كان لهم خير الفضل في وضع الأسس الأولى لمسيرة النمو والازدهار التي ننعم بها جميعاً اليوم في دولة لا تعرف المستحيل.

ويزداد فخرنا بهذه المناسبة مع احتفال دولتنا الغالية باليوبيل الذهبي، متوّجة 50 عاماً حافلة بالتميز والإنجاز، وماضية نحو الخمسين عاماً المقبلة بتفاؤل وطموح كبيرين لتواصل تحقيق الإنجازات الملهمة وترسيخ ريادتها العالمية».

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