لطيفة بنت محمد: الثاني من ديسمبر تاريخ محفور في قلوبنا

المصدر: (دبي - وام )

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قالت حرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، راعية جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة والمنبثقة عن جمعية النهضة النسائية بدبي:

ونحن نحتفل في عامنا هذا 2021 بعيد الاتحاد الخمسين لإمارات الخير و50 عاماً من العطاء، واستقبال الخمسينية القادمة، لا بد لنا أن نترحم على روح زايد الخير الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس وباني إماراتنا الحبيبة، وراشد الوفاء الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وكل مؤسسي اتحاد الشموخ والعزة، رحمهم الله جميعاً وطيب الله ثراهم، ونقولها صراحة وبفخر وافتخار «عهداً ووعداً للقيادة الرشيدة وولاء وانتماء لوطن العزة والكرامة».

تبريكات

ورفعت سمو الشيخة لطيفة بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين أسمى آيات التهاني والتبريكات للمقام السامي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وشعب الإمارات الوفي.

أمن وأمان

وقالت سموها: إن الثاني من ديسمبر تاريخ غال على الجميع محفور في قلوبنا جميعاً، سطور ذهبية مكتوبة هذا العام بأغلى يوبيل للذهب، وكل عام والقيادة بألف خير، والشعب الإماراتي المخلص في أمن وأمان.

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