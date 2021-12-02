طحنون بن محمد: الإمارات شهدت الكثير من المنجزات خلال العقود الـ 5 الماضية

المصدر: العين - وام

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أكد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، أن ذكرى عيد الاتحاد خاصة جداً في نفوس المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة ومناسبة نتذكر فيها جميعاً التضحيات التي قدمها الآباء المؤسسون والإنجازات التي تحققت منذ إعلان قيام الاتحاد لنحافظ عليها وندعم استمرارها واستقرارها ليبقى الوطن قوياً عزيزاً آمناً نستمد منه القوة والعزة.

وأضاف سموه في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين: إن وطننا الغالي شهد الكثير من المنجزات في جميع المجالات خلال العقود الخمسة الماضية وأصبحت حكومة الإمارات من خلالها الأسرع والأكثر مرونة والأكثر قدرة على التكيف مع متغيرات المستقبل، وأصبحت في مصاف الدول المتقدمة من خلال حصولها على المراكز الأولى في كثير من مؤشرات التنافسية العالمية، لافتاً إلى أن الإمارات تربعت خلال العام الجاري على قمة دول العالم، وحصدت المركز الأول في العديد من المؤشرات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، بدءاً من مرحلة التصدي، وصولاً إلى مرحلة التعافي الصحي والاقتصادي والاجتماعي.

وقال سموه: نحتفل اليوم بعيد الاتحاد الـ 50 لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أسسها بحنكته وحكمته المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه المؤسسين حكام الإمارات، طيّب الله ثراهم، ونشاهد آثار هذا الاتحاد العظيم إلى اليوم، إذ تحتفل دولتنا في الثاني من ديسمبر من كل عام بهذه الذكرى الكريمة والعزيزة على قلوبنا.

وبهذه المناسبة الغالية أتقدم بخالص التهنئة إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات وإلى شعبنا الكريم وإلى كل المقيمين على أرضنا الطاهرة، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا، وأن ينعم عليها بالأمن والأمان، وأن تظل شعلةً مضيئة ونبراساً لدول وشعوب العالم.

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