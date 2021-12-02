هزاع بن زايد: احتفالنا هذا العام بعيد الاتحاد له طابع استثنائي

المصدر: أبوظبي - وام

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قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إن عيد الاتحاد هذا العام يتخذ مع الاحتفال بمرور 50 عاماً على قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، واستعدادنا للخمسين عاماً المقبلة، طابعاً استثنائياً مميزاً يزيدنا فخراً ويملؤنا تصميماً، ويحفّزنا أكثر فأكثر للعمل بجدّ وإخلاص لاستكمال مسيرة الإنجازات والمضي نحو آفاق جديدة من عمر دولتنا الفتية.

وأضاف سموه في كلمة وجهها عبر مجلة درع الوطن: إننا نحتفل هذا العام ونحن نستقبل الخمسين سنة المقبلة وقد سجّلت الإمارات إنجازاً تاريخياً في التعافي من آثار جائحة «كوفيد 19»، إذ نجحت المعايير والسياسات والإجراءات المتبعة، في عودة جميع القطاعات إلى كامل نشاطها وفعاليتها، وباتت الإمارات نموذجاً عالمياً يقتدى في التعامل مع الأزمات والكوارث.

وفيما يلي نص الكلمة: يتخذ عيد الاتحاد هذا العام، مع الاحتفال بمرور 50 عاماً على قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، واستعدادنا للخمسين عاماً المقبلة، طابعاً استثنائياً مميزاً يزيدنا فخراً ويملؤنا تصميماً، ويحفّزنا أكثر فأكثر للعمل بجدّ وإخلاص لاستكمال مسيرة الإنجازات والمضي نحو آفاق جديدة من عمر دولتنا الفتية، مجددين في هذه المناسبة الجليلة عهد الولاء للقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، مستذكرين بكلّ اعتزاز المغفور له بإذن الله الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، والآباء المؤسسين، الذين وضعوا الأسس القوية لبناء الدولة وتمتين دعائمها حتى بلغت ما بلغته من إنجازات تاريخية يشهد بها القاصي والداني.

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