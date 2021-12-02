عمار النعيمي: نحتفل بمرور 50 عاماً على بناء حضارة الإمارات الحافلة بعطاء الإنسان

المصدر: عجمان - وام

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قال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان: إن ذكرى اتحاد دولة الإمارات تمر علينا في الثاني من ديسمبر ونحتفل بمرور 50 عاماً على قيام دولة الاتحاد وانطلاق مسيرة النهضة الأبدية والإنجازات السامقة وبناء حضارة الإمارات العامرة والحافلة بعطاء الإنسان فكرياً وعلمياً وعملياً وأخلاقياً، وتحل علينا هذه المناسبة الوطنية والإمارات تحتفي بإنجازات وطنية كبرى وتضم على أرضها شعوب العالم في المعرض العالمي «إكسبو 2020 دبي».

وأضاف سموه في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين: خمسون عاماً والإمارات في عهدة قادة كرام وشعب وفيّ ومسيرة وطنية خالدة تفخر بها الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع، 50 عاماً ودولة الاتحاد في شغل شاغل بالعمران والازدهار وتشيد حضارة إنسانية ترتقي بالفكر والعقل والقيم والمبادئ النبيلة وتغرس في النفوس أسمى معاني الوفاء والإخلاص للدين والوطن وتحفظ كرامة الإنسان بتوفير حياة طيبة تزهو بها الأجيال وتسمو بإبداعاتها وابتكاراتها نحو القمم والعلالي.

وفيما يلي نص الكلمة: تمر علينا اليوم ذكرى اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر ونحتفل بمرور 50 عاماً على قيام دولة الاتحاد وانطلاق مسيرة النهضة الأبدية والإنجازات السامقة وبناء حضارة الإمارات العامرة والحافلة بعطاء الإنسان فكرياً وعلمياً وعملياً وأخلاقياً، وتحل علينا هذه المناسبة الوطنية ودولة الإمارات العربية المتحدة تحتفي بإنجازات وطنية كبرى وتضم على أرضها شعوب العالم في المعرض العالمي إكسبو 2020 دبي.

ويطيب لي بمناسبة حلول الذكرى الخمسين لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة أن أتقدم بأسمى التهاني وأصدق الأمنيات بدوام الصحة والعافية والسعادة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات الكريم، راجياً المولى العلي القدير أن يعيد علينا جميعاً هذا اليوم الوطني المجيد وبلادنا تنعم بالاستقرار والأمن والرخاء.

خمسون عاماً والإمارات في عهدة قادة كرام وشعب وفيّ ومسيرة وطنية خالدة تفخر بها الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع، خمسون عاماً ودولة الاتحاد في شغل شاغل بالعمران والازدهار وتشييد حضارة إنسانية ترتقي بالفكر والعقل والقيم والمبادئ النبيلة وتغرس في النفوس أسمى معاني الوفاء والإخلاص للدين والوطن وتحفظ كرامة الإنسان بتوفير حياة طيبة تزهو بها الأجيال وتسمو بإبداعاتها وابتكاراتها نحو القمم والعلالي.

في الخمسين من عمر دولتنا نقف إجلالاً واحتراماً لذكرى القادة المؤسسين بناة الاتحاد، على رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رجل العطاء والإنسانية الذي وهب عمره وفكره وقلبه خدمة لله والوطن وشعبه، فكان القدوة التي تستلهم منها الأجيال المتعاقبة دروس الحياة، وأصبح نهج زايد مدرسةً جليلة تتعلم منها الدول والأمم لبناء أوطان تحافظ على كرامة شعوبها.

إن حاضر وماضي ومستقبل وطننا برهان لكل لبيب واعٍ أن دولة الإمارات العربية المتحدة رسمت صياغة فريدة لعلاقة الشعب والقادة عبر مشاعر المحبة والتقدير والولاء الصادق والتأكيد على خدمة الوطن وبذل الجهود والأنفس دفاعاً عنه، وإننا نستذكر في يومنا الوطني شهداء الإمارات الأبرار الذين قدموا أرواحهم الطاهرة فداءً للوطن، ونقول للعالم أجمع إن دولة الإمارات لا تنسى أبناءها وأبطالها البواسل مهما طال الزمان أو قصر، فذكراهم وسام شرف نعتز به وتاريخ مجيد محفور في ذاكرة الوطن بمداد من نور.

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