صقر غباش: الإمارات في عيد الاتحاد الخمسين تحتفي بمسيرة ملهمة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة يأتي هذا العام ليتوج مسيرة نصف قرن زاخرة بالإنجازات العالمية في مختلف المجالات صنعتها الإرادة القوية والعزيمة والرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة التي تتجلى بإشراقة الحاضر وآفاق المستقبل المزدهر.

وقال معاليه في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين: إننا في هذه المناسبة الوطنية الغالية نستذكر بكل فخر واعتزاز المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين الذين عقدوا العزم على تشييد صرح الاتحاد الشامخ وتأسيس دولة عصرية برؤاهم الثاقبة نحو المستقبل وترسيخ الثوابت والقيم الأصيلة التي تسير على نهجها قيادتنا الرشيدة.

وأضاف معاليه: إن الإمارات في يوبيلها الذهبي تقدم للعالم نموذجاً حضارياً وتنموياً متفرداً نحو مستقبل مشرق يرتكز على وثيقة مبادئ الخمسين التي أطلقتها القيادة الرشيدة، والتي تشكل خارطة طريق ملهمة لتحقيق المزيد من التقدم والريادة الإماراتية في مختلف المجالات.

وقال معاليه: في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً وبالنيابة عن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وممثلي شعب الإمارات بكل فئاته، نجدد العهد والولاء للوطن والقيادة الرشيدة على أن نظل جميعاً على قلب رجل واحد محبةً وإخلاصاً لوطن أعطى ويعطي، ولقيادة جبلت على حب الوطن والمواطنين، كما نرفع أسمى آيات التهنئة والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب الاتحاد الأصيل.

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