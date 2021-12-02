خالد بن زايد: نستذكر في هذه المناسبة العظيمة مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء

المصدر: أبوظبي - وام

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قال سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إن الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين يرمز إلى أهمية إيجاد الحس الوطني بداخل كل مواطن إماراتي وتنمية الشعور بالوفاء والولاء لصناع الاتحاد ممن أسسوا هذا الوطن العريق الشامخ، وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. ففي هذا اليوم نجدد معاني الإنجاز والنهضة والأصالة تحت راية قيادتنا الرشيدة، ونسعى إلى تعزيز قيم الخير والتسامح والسلام والأمان والتعاون.

وأضاف سموه في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين قائلاً: نستذكر في هذه المناسبة العظيمة وفي اليوبيل الذهبي لدولة الاتحاد، مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء والحضارة والتطور والإشراف على المستقبل الواعد بإذن الله، ونُعبر عن ولائنا ومحبتنا للقيادة الحكيمة، ونؤكد أهمية المحافظة على مكتسبات البلاد العظيمة والعمل والتكاتف والتلاحم مع بعضنا البعض من أجل إعلاء اسم الوطن أولاً وأخيراً.

واختتم سموه كلمته قائلاً: في هذه المناسبة السعيدة والمقربة إلى قلوب كل المواطنين والمقيمين على أرض زايد الخير لا يسعنا إلا أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وشعب الإمارات الشامخ العريق.

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