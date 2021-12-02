حمدان بن زايد: عيد الاتحاد وعام الخمسين يجسدان مسيرة نصف قرن من العطاء والريادة

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة أن الثاني من ديسمبر مناسبة وطنية هامة، يعبر فيها أبناء الدولة ومن يقيم على أرضها عن انتمائهم لهذا الوطن، وعن الفخر والاعتزاز بالقيادة الرشيدة للدولة، التي عملت على الاستثمار في بناء الإنسان الإماراتي، ووضعته على قمة أولوياتها، ما مكنها من تحقيق التميز والاستقرار، والتنمية المستدامة.

وقال سموه في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن»، بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين: إن هذا اليوم فرصة مهمة نستذكر فيها ذلك اليوم العظيم، الذي شكل قبل 50 عاماً علامة فارقة في تاريخ الوطن والشعب الإماراتي، فكان الأساس المتين لقيام دولة الإمارات الدولة الحديثة، التي تمتلك كل مقومات النهضة الحضارية والتنموية، مشيراً إلى أن احتفالنا بعام الخمسين يتزامن مع عيد الاتحاد، الذي يخلد قصة مسيرة وطن ونجاح أبنائه في تحقيق واحد من أعظم الإنجازات في تاريخ منطقتنا، بعد أن أصبحت الإمارات نموذجاً للدولة العصرية تضاهي الدول الكبرى في العديد من المجالات.

وفيما يلي نص الكلمة: يعد الثاني من ديسمبر مناسبة وطنية هامة يعبر فيها أبناء الدولة ومن يقيم على أرضها عن انتمائهم لهذا الوطن، والفخر والاعتزاز بالقيادة الرشيدة للدولة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، هذه القيادة التي عملت على الاستثمار في بناء الإنسان الإماراتي، ووضعته على قمة أولوياتها، ما مكنها من تحقيق التميز والاستقرار، والتنمية المستدامة.

ويمثل هذا اليوم فرصة مهمة نستذكر من خلالها ذلك اليوم العظيم، الذي شكل قبل 50 عاماً علامة فارقة في تاريخ الوطن والشعب الإماراتي، فكان الأساس المتين لقيام دولة الإمارات الدولة الحديثة، التي تمتلك كل مقومات النهضة الحضارية والتنموية، هي مناسبة نتطلع فيها لمستقبل أجمل وأفضل لأجيالنا مع التصميم على أن نبلغ القمم وتبوؤ مراكز متقدمة في جميع المؤشرات مع حلول المئوية الأولى للدولة في العام 2071.

لقد وضعت القيادة الرشيدة للدولة الإنسان على رأس أولوياتها بتوفير أرقى مستويات المعيشة والعمل والخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وتحقيق الاستقرار الأسري، بالتزامن مع إقامة مشاريع اقتصادية وتبني سياسات جاذبة للاستثمار وتنشيط الحركة التجارية، مما وضع الإمارات في صدارة المؤشرات الدولية للتنافسية.

إن احتفالنا بعام الخمسين يتزامن مع عيد الاتحاد الذي يخلد قصة مسيرة وطن ونجاح أبنائه في تحقيق واحد من أعظم الإنجازات في تاريخ منطقتنا بعد أن أصبحت الإمارات نموذجاً للدولة العصرية تضاهي الدول الكبرى في العديد من المجالات.

ويعد الثاني من ديسمبر يوماً للوفاء للوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين، الذين عقدوا العزم على أن تكون هذه الأرض على موعد مع أعظم تجربة وحدوية في المنطقة، والتي باتت عنواناً للخير والقيم والسلام والانفتاح الإنساني.

لقد أكدت الإنجازات الإماراتية الأخيرة- والتي تحققت في ظل الظروف الاستثنائية غير المسبوقة بسبب جائحة «كوفيد 19» ونذكر منها تشغيل محطتي براكة للطاقة النووية السلمية وافتتاح «إكسبو 2020 دبي» أن «عام الخمسين» هو عام استثنائي في مسيرة التنمية واستشراف المستقبل، وهو محطة نوعية في مسيرة دولة الإمارات تؤسّس من خلالها لمرحلة جديدة في سجل نهضتها الاقتصادية والمجتمعية والتنموية المتسارعة، لتكون الأفضل عالمياً بحلول الذكرى المئوية لقيامها.

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