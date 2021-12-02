أحمد بن حميد: 50 عاماً من الخير والنماء

المصدر: (عجمان - وام)

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أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في عجمان، أن عيد الاتحاد الخمسين يشكل مناسبة فريدة للاعتزاز بصلابة وقوة البنيان والتلاحم الوطني والعزيمة والإصرار والفكر المستنير الذي قاد ويقود دولة الإمارات العربية المتحدة حتى أصبحت مثالاً يحتذى به من حيث التطور والنماء والتنمية التي تحققت منذ قيام الدولة.

وقال ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في عجمان، في تصريح بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين إن دولة الإمارات العربية المتحدة قد أثبتت قدرتها على تحقيق الإنجازات والتفوق والتميز والريادة، وهي اليوم تواصل ما بدأه الآباء المؤسسون تحت ظل قيادتنا الرشيدة التي تسعى إلى تحقيق المزيد من التقدم الحضاري والرقي بين الدول.

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