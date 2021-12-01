غرفة الفجيرة: عيد الاتحاد الخمسين لحظة تاريخية فارقة في رحلة الدولة

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن عيد الاتحاد الخمسين يشكل لحظة تاريخية فارقة من رحلة الدولة التي بدأت منذ الإعلان عن قيام اتحادها في عام 1971، وهو احتفاء بالإرادة العظيمة والعزيمة القوية والحكمة التي تحلى بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون في إرساء دعائم الدولة والجهود التي بذلها أبناء الوطن ما أسهم في نهضتها وتطورها اقتصادياً واجتماعياً حتى أصبحت في مصاف الدول المتقدمة.

وأضاف «تجسيداً لمسيرة زاخرة بالإنجازات المرتبطة بتاريخ قيام دولة الإمارات وتحولها خلال مسيرتها إلى إحدى أكثر دول العالم تطوراً وازدهاراً في المجالات الاقتصادية التنموية كافة، وتحولها كذلك لتكون من أفضل مراكز وجهات استقطاب الأعمال على مستوى العالم، ودخولها مرحلة الخمسين عاماً القادمة برؤية القيادة الرشيدة المستقبلية المرتكزة على الابتكار والإبداع والمعرفة في شتى جوانب الحياة».

وقال الشيخ سعيد الشرقي، إن القيادة الرشيدة أطلقت 50 مشروعاً وطنياً بأبعاد اقتصادية لتشكل دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى التأسيس لمرحلة متقدمة من النمو الداخلي والخارجي للإمارات.

وأكد سلطان جميع الهنداسي، مدير عام الغرفة أن الإمارات تحتفل بعيد الاتحاد الخمسين، وهي تسعى جاهدة لتنفيذ أكبر استراتيجية عمل وطنية وتنموية للخمسين عاماً القادمة، بمشاركة جميع مكونات المجتمع والقطاعين الحكومي والخاص وعلى المستويين الاتحادي والمحلي، مشيراً إلى أن الإمارات تمكنت خلال العقود الخمسة الماضية أن تحوز على إعجاب العالم وتقديره واحترامه لدورها الريادي كمحور لتنمية التجارة والاستثمار وأنشطة الأعمال، سواء في أسواقها المحلية أو على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وكان بحكمة قيادة رشيدة استثمرت في بناء أبناء الوطن، وسخرت كل الجهود لتمكينهم، للعمل بجد وعزيمة وتفانٍ حتى أصبحت الإمارات دولة حضارية إقليمياً وعالمياً.

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