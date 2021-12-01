الصحة تحدث بروتوكول المرور الأخضر لتطبيق الحصن

المصدر: وام

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية على المستوى الوطني عن تحديث بروتوكول المرور الأخضر لتطبيق الحصن ابتداء من 5/12/2021.

ويتضمن التحديث أن تكون مدة تفعيل اللون الاخضر في تطبيق الحصن 14 يوما بدلا عن 30 يوما بعد استلام نتيجة PCR المخبرية وعليه سيتغير لون تطبيق الحصن من الأخضر إلى الرمادي عند انتهاء المدة المعتمدة ويتم تفعيله لمدة 14يوما أخري عند استلام نتيجة فحص PCR جديدة.

وجاء قرار التحديث بهدف تكثيف الفحوصات الاستباقية لتعزيز الجهود الوطنية المبذولة في مرحلة التعافي بالدولة والتصدي لاي متحور لفيروس "كوفيد 19" ولضمان حركة التنقل والسياحة الآمنة في جميع مناطق الدولة.

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