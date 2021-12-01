سامي بن عدي: عيد الاتحاد الخمسون محطة تاريخية

المصدر: أبوظبي - البيان

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قال سامي محمد بن عدي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: إن عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات هي فرصة لنا، لنستذكر جميعاً مسيرة حافلة بالإنجازات، بدأت قبل 50 عاماً على يد القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستمرت حتى وصلنا إلى مصاف الدول المتقدمة، وبلغنا مرحلة المنافسة معها على الريادة في جميع المجالات، والتي ستكون ملهمة لنا في مواصلة الإنجازات في الخمسين عاماً المقبلة، لتصبح دولة الإمارات في صدارة دول العالم، وليكون الثاني من ديسمبر نقطة انطلاق لبناء دولة المستقبل، وتعزيز مسيرة التنمية والازدهار عبر السنين، وتظل من خلالها دولة الإمارات رمزاً للريادة والتميز لجميع دول العالم.

وتوجه بهذه المناسبة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة دولة الإمارات ولشعب الإمارات ولكل من يقيم على أرضها، وقال: إن ما تقوم به قيادتنا الرشيدة من جهد وعمل صادق تجاه الوطن جعل دولتنا محط أنظار العالم، وإن ما تحقق من إنجازات حتى الآن هو جزء يسير مما تطمح إليه قيادتنا، ولا بد أن يكون إسهامنا في الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات إسهاماً حقيقياً مبنيّ على الإيمان بقدراتنا بالعمل كفريق واحد، لتحقيق ما نطمح إليه خلال الخمسين عاماً المقبلة.

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