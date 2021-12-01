محمد سليم العلماء: مناسبة وطنية ترسخ مشاعر الفخر بمسيرة الريادة والإنجازات

المصدر: دبي - البيان

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أكد الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع: إن الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين ومرور نصف قرن على قيام دولة الإمارات، يمثل مناسبة وطنية سامية ترسخ مشاعر الفخر بمسيرة الريادة والإنجازات، والامتنان لمؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين الذين بنوا نهضة الدولة، وحققوا تطلعات شعب الإمارات نحو الوحدة والاتحاد، وسارت على هذا النهج قيادتنا الحكيمة، لتواصل مسيرة التنمية المستدامة، على ضوء وثيقة مبادئ الخمسين، التي تعد خريطة طريق تبلغ معها الإمارات في مصاف أفضل دول العالم.

وأضاف: في عيد الاتحاد نحتفي بإرساء دعائم دولتنا، التي تأسست على مشروع حضاري جوهره هوية وطنية وتقاليد أصيلة، وتجتمع فيه أسمى القيم الوطنية في تجسيد ملحمة الاتحاد، حيث تمتزج مشاعر الاعتزاز والفخر، في الوقت الذي ترسخت فيه أسس اتحادنا، وأصبحت الإمارات علامة بارزة على تقدم الدول والأمم، وتبوأت مراتب متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية، وأصبحت نموذجاً للتعايش الإنساني والتسامح بين مختلف الثقافات، في ظل سيادة القانون وصون كرامة الإنسان.

وأكد الدكتور العلماء: إنه في ضوء احتفالنا اليوم باليوبيل الذهبي لدولتنا يستمر الالتزام والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، وفق أعلى الممارسات العالمية في جودتها واستدامتها، لأنها ضمن القطاعات الحيوية ذات أولوية، وتستند إلى الرؤية المستقبلية للدولة، الهادفة لتعزيز مكانتها المرموقة بين الأمم.

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