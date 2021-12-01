«دبي للمستقبل»: الثاني من ديسمبر يوم للاحتفال بإنجازات الإمارات

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: أن يوم الاتحاد من أهم المناسبات الوطنية الغالية على قلوب أبناء الإمارات للاحتفال بتأسيس الدولة قبل 50 عاماً بفضل رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، والتي كانت وراء قصة نجاح نفخر بها أمام العالم، ومحطة نستعد بها لمزيد من الإنجازات في المستقبل.

وقال بلهول في تصريح بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين: إن الثاني من ديسمبر أصبح يوماً للعالم بأكمله مع إعلان منظمة اليونسكو أخيراً عن اعتماد اليوم الوطني لدولة الإمارات يوماً عالمياً للمستقبل، ما يمثل دلالة على نجاح الإمارات خلال السنوات الخمسين الماضية ببناء تجربة عالمية ترتكز على الأمل والعمل، والكفاح والنجاح، والحلم والعزم، والتطلع إلى المستقبل بنظرة شاملة وإيجابية.

وأضاف: نستحضر بمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 50 لدولة الإمارات الركائز الرئيسية التي قام عليها الاتحاد من الانتماء والولاء والمسؤولية والمواطنة الصالحة، ونفخر بالريادة العالمية التي نجحت دولة الإمارات بتحقيقها في مجال تصميم مستقبل أفضل للأجيال القادمة، لتصبح وجهة تجمع العقول والمجتمعات من مختلف أنحاء العالم.

وتابع: إن اتحاد البيت الإماراتي هو تآلف الأرض والقلوب، ومحبة وتلاحم حول الهوية الوطنية، ومشاركة كل إماراتي نجاحاته الفردية مع المجتمع لصناعة مستقبل الوطن، ومواجهة تحديات الغد بثقة تعبّر عن الالتزام العميق بخدمة وطن لم تدخر قيادته الرشيدة جهداً في سبيل رفعة أبنائه، وهم بدورهم اصطفوا خلف قيادته صفاً واحداً، لمواجهة تحديات المستقبل، والمشاركة في مسيرة النهوض باقتصاد المعرفة، لتعزيز تنافسية وطننا كمركز رائد عالمياً، وتكريسه بيئة جاذبة للمواهب والعقول.

وتوجه خلفان بلهول باسم فريق مؤسسة دبي للمستقبل بأطيب التهاني لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز