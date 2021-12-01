خولة السويدي: عيد الاتحاد علامة مضيئة في تاريخ الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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أكدت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي حرم سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيّان مستشار الأَمن الوطني رئيسة مؤسسة خولة للفن والثقافة، أن عيد الاتحاد الخمسين للدولة هو مصدر فخرنا وعزنا وقوتنا، ويمثل علامة مضيئة في تاريخ الإمارات، أنارت الطريق أمام أبناء الإمارات للمضي قدماً في مسيرة قائدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين، وسارت القيادة الرشيدة على النهج ذاته، معززة مسيرة الوحدة والبناء بخطى ثابتة حتى أصبحت دولة الإمارات علامة فارقة في خريطة العالم من حيث التطور والتنمية، ونموذجاً للدولة العصرية التي تمتلك رؤية عملية للمستقبل.

وتوجهت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة في هذه المناسبة الوطنية، مشيرة إلى أن الاحتفاء بعيد الاتحاد الخمسين للدولة هو احتفاء بكل ما حققه الوطن من منجزات تنموية وحضارية وإنسانية، فمثلما قدمت دولة الإمارات نموذجاً للنهضة الشاملة، التي رسخّت حضورها ومكانتها بين الدول الرائدة فإنها قدمت للعالم نموذجاً مضيئاً لقيم إنسانية رفيعة قامت عليها حضارتها، وذلك بالاستناد إلى الإرث، الذي يقوم عليه تاريخ الإمارات من قيم التعايش والتسامح واحترام الآخر، والتآخي الإنساني، قيم ممتدة بتاريخ هذا الوطن وثوابت لا تنفصل عن أسس البناء والتقدم، والتي رسختها قيادتنا الرشيدة، من خلال رؤيتها الاستشرافية الحكيمة في العمل على بناء وتطوير قدرات الإنسان وتسليحه بالعلم والفكر والثقافة، وترسيخ القيم الإنسانية النبيلة في نفوس أبناء الإمارات، للمساهمة بفعالية في المسيرة التنموية والحضارية للدولة.

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