«خليفة الإنسانية»: عيد الاتحاد الخمسين يجسد مسيرة الخير الإماراتية

المصدر: أبوظبي - وام

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أكدت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية: أن عيد الاتحاد الخمسين، يمثل ذكرى انطلاق الحلم الذي أصبح واقعاً بقيام اتحاد الإمارات السبع التي تمت في العام 1971، بمباركة من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

وقال محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية: بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لقيادة وشعب الإمارات بهذه المناسبة الوطنية. مشيراً إلى أن المشاركة الرسمية والشعبية من المواطنين والمقيمين في احتفالات هذه المناسبة، تجسد المحبة والانتماء والولاء لهذا الوطن الغالي الذي لم يبخل بشيء في سبيل راحة وطمأنينة كل مواطن ومقيم على أرضه الطيبة.

وأضاف: اليوم ومع احتفالنا بـ 50 سنة مضت واستعدادنا لخمسين سنة مقبلة، فإننا نستلهم من إرث الأولين قيم الشهامة والإنسانية والتسامح والعطاء التي غرزها الآباء المؤسسون لتكون لنا عوناً للفترة المقبلة.

وأكد حرص مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية على مواصلة المسيرة وفق الرؤية الشاملة لقيادتنا الحكيمة، لبلورة العطاء الإنساني الإماراتي في أحلى حلة في السنوات الخمسين المقبلة.

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