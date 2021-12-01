سلطان النيادي: عيد الاتحاد الخمسون مناسبة حافلة بالمعاني السامية

المصدر: دبي - وام

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قال رائد الفضاء سلطان النيادي إن مناسبة عيد الاتحاد الخمسين تهلّ علينا محملة بالكثير من المعاني السامية والمضامين الطموحة لنرفع إلى مقام أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات أخلص التهاني وأطيب الأمنيات وهم يؤكدون باستمرار عاماً تلو الآخر أن المواطن الإماراتي يمثل محور التنمية وغايتها.

وأضاف: تبدو نتيجة هذا النهج واضحة في كافة الأصعدة، إذ يتجلى ذلك من خلال الأفواج الإماراتية المؤهلة لنقل الدولة إلى المستقبل بجدارة واقتدار واكتسابهم القدرة على دعم خططها واستراتيجياتها لدخول ميادين عصرية، ومنها الفضاء والذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي على قدم المساواة مع أرقى الدول.

وأكد أن احتفاءنا باليوبيل الذهبي لتأسيس الدولة يبرز معاني الوفاء للوطن والإخلاص له، وهو ما يدعونا إلى الالتفاف حول قيادته بروح واحدة لصون مكتسباتنا والبناء عليها حتى نتمكن من ترجمة محاور رؤية المئوية الأولى من خلال تحقيق أحلام رواد السلف، وستظل الإمارات حصناً منيعاً يرفل بثياب المنعة والقوة بأيدي أبنائه الذين يأخذون على عاتقهم مواصلة الرحلة بأمانة في مختلف تخصصاتهم.. هنيئاً للإمارات حكمة قيادتنا، وهنيئاً لها طموح أبنائها وسعيهم لحجز المراكز الأولى لضمان ريادتها.

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