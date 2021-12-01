هزاع المنصوري: عيد الاتحاد الخمسون احتفاء بماضٍ جميل ومستقبل مشرق

المصدر: دبي - وام

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قال هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي: إن احتفالنا بعيد الاتحاد الخمسين يحملنا إلى ذكريات الماضي الجميل ويحفزنا على المزيد من البذل والعطاء لتسطير المزيد من صفحات المجد باسم الوطن الغالي.

وأضاف: في هذه المناسبة العزيزة نقف إجلالاً وإكباراً لرجال أسسوا دولة شامخة لتظل مصدر اعتزاز لكل مواطن إماراتي، لا سيما وأنها ضمنت لنا أسباب التفوق والنجاح في كافة مجالات الحياة. ومن جانبنا سنظل مخلصين لإرث المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه، طيب الله ثراهم، حتى نتمكن من حجز المكانة اللائقة لها في صدارة دول العالم قاطبة.

وقال: ندشن اليوم الـ50 عاماً المقبلة من رحلتنا ونحن نتسلح بالعزيمة والإصرار والدعم والتوجيهات السديدة التي يواصل أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات تقديمها لكافة المواطنين بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حتى نبقى أهلاً لهذه الثقة الغالية من خلال بلوغنا أعلى الآفاق لتجديد عهد الولاء.

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