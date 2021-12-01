حميد بن عمار النعيمي: دولتنا برؤية القيادة الرشيدة تعانق المجد وتستشرف مستقبل الخمسين

المصدر: عجمان - وام

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قال الشيخ حميد بن عمار النعيمي: إن دولة الإمارات العربية المتحدة برؤية قيادتها الرشيدة تستشرف الخمسين عاماً المقبلة بالاستراتيجية الوطنية للتطور والتنمية والابتكار والعلم والمعرفة واستدامة التنمية البشرية والتكنولوجيا الرقمية والاقتصاد المعرفي وذلك انطلاقاً من العقود الماضية التي شهدت التميز والرخاء والنهضة والازدهار وبناء الإنسان بما يتماشى مع أفضل وأحدث الممارسات العالمية.

وأوضح الشيخ حميد بن عمار النعيمي في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين: أن الدولة قدمت نموذجاً يحتذى في البرامج وتحقيق الأهداف ومواجهة التحديات وصناعة المستقبل والاستثمار في بناء العقول والجاهزية والمرونة والاستباقية والتخطيط لكل ما يعزز دورها وريادتها ومكانتها المرموقة على الصعيد الدولي بالإنجازات التي تترجم توجهات القيادة الرشيدة التي سخرت جميع الإمكانات والقدرات لبناء الإنسان ونهضته والارتقاء به لتعزيز مسيرة التنمية والنهضة والتطور.

وأشار الشيخ حميد بن عمار النعيمي إلى أن الدولة تبوأت المراكز الأولى على الصعيد العالمي بتسخير كافة الإمكانات وتضافر الجهود لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة مستندة إلى الإرث الخالد للأباء المؤسسين الذين يمثلون الإلهام في عملية البناء والتطور والنهضة الشاملة لتنطلق مسيرة الخمسين عاماً المقبلة بطموحات كبيرة وتحديات مشرفة ترسخ ثقافة التميز واستدامة التنمية والازدهار وتطوير الخطط والبرامج والمشاريع لإسعاد المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

وأكد الشيخ حميد بن عمار النعيمي أن المكتسبات الإستثنائية التي كانت الصورة البارزة في الخمسين عاماً الماضية تمنحنا الدافع والعزم للانطلاق نحو طموحات لا حدود لها في الخمسين عاما المقبلة لتعميق الدور المهم للدولة في إرساء القيم والسلام والتسامح والتعاون الدولي وتبني الاستراتيجيات التي تنهض بالاقتصاد العالمي وتغرس في نفوس أبنائها قيم الحب والولاء والوفاء للوطن وقيادته الرشيدة لاستكمال المسيرة التنموية الشاملة وتعزيز مكانة الدولة الرائدة والمرموقة على المستوى العالمي.

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