سيف بن زايد: مسيرة الاتحاد تمضي بعزمٍ وثقة منذ تأسيسه

المصدر: وام

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أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن مسيرة الاتحاد تمضي بعزمٍ وثقة منذ تأسيسه على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تطوي خمسين عاماً حققت فيها منجزات عظيمة وسط التحديات، وأرست فيها أسس دولة حديثة بالإرادة والعزيمة اللتين تحلى بهما آباؤنا المؤسسون، فحققت المستحيل وأصبحت منارة للإنسانية والسلام والتسامح والتعايش وحلم الطامحين بمستقبلٍ أفضل للبشرية.

وقال سموه في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين: "يمثل اليوم عيد الاتحاد الخمسين للدولة يوم تعزيزٍ لاتحاد الإمارات وتحفيزٍ للرؤية الواعدة وانطلاقة جديدة للدولة نحو مستقبلٍ أكثر ازدهاراً في ظل القيادة الرشيدة، بحكمة ورؤية سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يعاضده سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات".

وقال سموه: "وتبحر سفينة الإنجازات الإماراتية ماضية في طريقها نحو المستقبل المشرق، ببصيرة قيادتها وإرادة شعبها وطموح شبابها الواعي المدرك المتمكن نحو آفاقٍ جديدة، حيث يشكل هذا العام لهم فرصة للتأمل في إنجازات الخمسين عاماً الماضية، ليطلقوا قدراتهم نحو مستقبلٍ يزخر بالنماء والبناء والرفاه، ويكونوا أكثر إشراقاً لوطنهم ومحيطهم الإقليمي، لما فيه خير البشرية كافة".

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