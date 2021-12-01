رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يتلقون التهاني بعيد الاتحاد الخمسين من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الشقيقة والصديقة

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين للدولة، من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الشقيقة والصديقة.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين.

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