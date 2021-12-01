"بريد الإمارات" يصدر طوابع وبطاقات تذكارية بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين

المصدر: وام

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أصدرت مجموعة بريد الإمارات طوابع وبطاقات تذكارية احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين، وتخليداً لإنجازات دولة الإمارات غير المسبوقة على مدى العقود الخمسة الماضية.

تتضمن الطوابع والبطاقات التذكارية 9 إصدارات مختلفة تشمل 7 بطاقات تذكارية تضم صور حكام الإمارات السبعة، وبطاقة تذكارية تجمع حكام الإمارات وأولياء عهودهم، إضافة إلى طوابع تحمل شعار عام الخمسين وحكام دولة الإمارات وأولياء عهودهم.

وتهدف مجموعة بريد الإمارات من خلال هذه المجموعة التذكارية المميزة إلى تخليد ذكرى اليوبيل الذهبي لتأسيس الدولة من خلال ترسيخ الإرث الحضاري والتاريخي وتأريخ هذه الحقبة المهمة من تاريخ الإمارات العربية المتحدة بقيادة حكامها وتوجيهاتهم السديدة في دفع مسيرة النمو والتقدم وتعزيز أواصر التلاحم والأخوة بين قيادة الوطن وشعبه.

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