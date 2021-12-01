عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية تيمور الشرقية في إكسبو 2020

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي آدالجيزا ماغنو وزيرة خارجية جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية وذلك في مقر إكسبو 2020 دبي.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي آدالجيزا ماغنو وبحثا دور إكسبو 2020 دبي في فتح آفاق أرحب للتعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية وأهميته في تعزيز الشراكات الدولية ومد جسور التعاون بين مختلف الدول في المجالات كافة لاسيما الاقتصادية.

وتوجهت معالي آدالجيزا ماغنو بالتهنئة إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين للدولة مشيدا بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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