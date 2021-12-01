محمد بن زايد يستقبل شيخ الأزهر

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

ورحب سموه - خلال اللقاء الذي جرى في صرح المؤسس - بالدكتور أحمد الطيب، وبحث معه أوجه التعاون القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والأزهر الشريف خاصة في مجال نشر قيم الاعتدال والتسامح وتعزيز الحوار بين الحضارات.

كما تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والدكتور أحمد الطيب الأحاديث بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وهنأ شيخ الأزهر دولة الإمارات قيادةً وشعباً بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين متمنياً لها دوام التقدم والازدهار .. مشيداً بالنهضة الحضارية والإنسانية الشاملة التي حققتها على مدى عقود وأهمية مبادراتها الرائدة في نشر قيم الخير والتسامح والحوار والتي تبني جسور التواصل والأخوة الإنسانية والتعاون بين مختلف الثقافات.

وتطرق اللقاء إلى دور المؤسسين "رحمهم الله" ورؤيتهم في ترسيخ بناء صرح الاتحاد وإخلاصهم وتفانيهم في سبيل رفعته وعزة شعبهم.

وخلال اللقاء أهدى شيخ الأزهر .. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، نسخة من "مصحف الأزهر الشريف" الذي استغرق العمل فيه نحو عشرين عاماً، ويتسم بزخارفه المتميزة المستوحاة من المخطوطات القرآنية وأساليب الطباعة والمواد الخام التي تحافظ على جودته.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي.

يذكر أن شيخ الأزهر يزور دولة الإمارات ليترأس الاجتماعات الدورية لمجلس حكماء المسلمين التي استضافتها أبوظبي وناقشت أبرز قضايا الأمة الإسلامية على الساحة العالمية‏.

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