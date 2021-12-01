«الاتحاد» أرّخت لأيام خالدة في ذاكرة الوطن.. وقامت دولة الإمارات العربية المتحدة

المصدر: البيان

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وعشنا الحلم، وقد تحقق، والبشرى وقد أثلجت كل قلوب وعقول أبناء الوطن، والإمارات وقد عانقت ذرى المجد. وكانت عناوين وصفحات «الاتحاد»، خلال كل ذلك، سجلاً حياً وذاكرة وطنية أرخت للحلم منذ بدايته، وواكبت خطوات تحقيقه، مع الأب المؤسس، لحظة بلحظة، وظلت طيلة العقود الخمسة الماضية سجلاً يومياً حياً للإنجازات والمشروعات وكافة صور العمل الوطني.

وما زالت تلك المانشيتات والعناوين التاريخية محفورة في ذاكرة الآباء الذين عايشوا تحقيق الحلم، والأجيال اللاحقة التي صنعت التاريخ خلال العقود الخمسة الماضية، من ذاكرة الوطن، وفي الأفق خمسينية ذهبية أخرى مقبلة من النجاحات والإنجازات، في المجالات كافة.

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