سعود بن راشد المعلا: احتفالنا باليوبيل الذهبي يجسد إرادة وعزيمة آبائنا المؤسسين في بناء دولتنا الفتية

المصدر: وام

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قال صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين إننا نحتفل هذا العام بكل فخر واعتزاز بروح الاتحاد واليوبيل الذهبي لخمسين عاما من الوحدة الوطنية وصياغة الحياة الجديدة للخمسين عاما القادمة في إطار استراتيجية وطنية جديدة لتنفيذ خطط تنموية بعيدة المدى وتطوير منظومة العمل الحكومي لتواكب المتغيرات المستقبلية ووضع السياسات التي من شأنها دعم خريطة العمل الاقتصادية لتحقيق التكامل الاقتصادي وتطوير القوانين والسياسات التي من شأنها أن تحقق التكامل في كافة القطاعات، إضافة إلى تطوير المنظومة الصحية والاقتصادية والديموغرافية ودعم الأمن الغذائي وتطوير القطاعات الاجتماعية والتعليمية، وبما يتناسب ومنظومة القيم الحضارية واستراتيجيات العمل الوطني للمرحلة القادمة.

أكد سموه - في كلمة وجهها عبر مجلة "درع الوطن" بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين - أن احتفالنا اليوم باليوبيل الذهبي لقيام الإمارات وفي عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إنما هو تجسيد حي للإرادة العظيمة والعزيمة القوية التي جسدها آباؤنا المؤسسون في بناء دولتنا الفتية حتى أصبحت اليوم واحدة من أكبر الدول نمواً وتطوراً في العالم.

وأضاف أن الدولة ستشهد خلال المرحلة القادمة العديد من المبادرات الداعمة للقاعدة الشبابية للدولة وتشجيع الإبداع والابتكار في شتى المجالات وخلق سياسات ومبادرات نوعية تدعم المستقبل وتحقق أماني وتطلعات شعبنا الوفي في كافة النواحي الاقتصادية والتنموية.

وفيما يلي نص الكلمة ..

"في الثاني من ديسمبر من كل عام نستذكر يوم تحقيق الإرادة الوطنية بقيام الاتحاد الذي أعلنه القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه القادة المؤسسين - رحمهم الله - في الثاني من ديسمبر عام 1971م.

وفي هذا العام نحتفل بكل فخر واعتزاز بروح الاتحاد واليوبيل الذهبي لخمسين عاما من الوحدة الوطنية وصياغة الحياة الجديدة للخمسين عاما القادمة في إطار استراتيجية وطنية جديدة لتنفيذ خطط تنموية بعيدة المدى وتطوير منظومة العمل الحكومي لتواكب المتغيرات المستقبلية ووضع السياسات التي من شأنها دعم خريطة العمل الاقتصادية لتحقيق التكامل الاقتصادي وتطوير القوانين والسياسات التي من شأنها أن تحقق التكامل في كافة القطاعات، إضافة إلى تطوير المنظومة الصحية والاقتصادية والديموغرافية ودعم الأمن الغذائي وتطوير القطاعات الاجتماعية والتعليمية، وبما يتناسب ومنظومة القيم الحضارية واستراتيجيات العمل الوطني للمرحلة القادمة.

إن احتفالنا اليوم باليوبيل الذهبي لقيام دولة الإمارات وفي عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إنما هو تجسيد حي للإرادة العظيمة والعزيمة القوية التي جسدها آباؤنا المؤسسون في بناء دولتنا الفتية حتى أصبحت اليوم واحدة من أكبر الدول نموا وتطورا في العالم وستشهد الدولة خلال المرحلة القادمة العديد من المبادرات الداعمة للقاعدة الشبابية للدولة وتشجيع الإبداع والابتكار في شتى المجالات وخلق سياسات ومبادرات نوعية تدعم المستقبل وتحقق أماني وتطلعات شعبنا الوفي في كافة النواحي الاقتصادية والتنموية.

لقد أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" .. "رؤية الإمارات 2021 " والتي تتضمن مبادرات تفاعلية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع في صيغة مشتركة لجميع الأفكار والمبادرات ورسم ملامح المستقبل في كافة القطاعات، وسيتضمن مشروع تصميم الخمسين عاما القادمة طرح المنصة الرقمية لرسم مستقبل الإمارات بمشاركة المواطنين والمقيمين في مختلف المجالات، إضافة إلى عقد حلقات نقاشية في الحكومة والقطاع الخاص للخروج بأبرز ملامح الخطط المستقبلية في العديد من القطاعات الخاصة والحيوية منها، كما سيتم استغلال طاقات الشباب وتوجيه إبداعاتهم وأفكارهم لتكون جاهزة عند عملية تصميم مئوية الإمارات.

وفي إطار الاستعداد للخمسين عاما المقبلة والاحتفال باليوبيل الذهبي ومرور خمسين عاما على قيام الاتحاد أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن إطلاق أكبر استراتيجية وطنية ذات إطار عمل تطويري شامل اتحاديا ومحليا لتعزيز مكانة الدولة وفق أرقى معايير التنافسية والاستثمار في القطاعات العلمية والمعرفية وصناعة التكنولوجيا المتقدمة.

وبهذه المناسبة الوطنية المجيدة يسرني أن أتقدم إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى إخواني أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وإلى شعبنا الوفي بأحر التهاني والتبريكات .. داعيا الله عز وجل أن يعيد علينا جميعاً هذه المناسبات الوطنية بالخير والتقدم والرفعة".

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